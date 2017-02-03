Kanser savar besinler…

Sağlıklı beslenmenin giderek önem kazandığı günümüzde yanlış beslenme başta kanser olmak üzere birçok hastalığı tetikliyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy’dan kanserden korunmak için hayatımızda yapmamız gereken değişiklikleri kanser savar besinleri öğrendik…

Sağlık - 03 Şubat 2017 11:22
Kanser savar besinler…
Bu Önerileri Dikkate Alın!

İdeal ağırlığınızı koruyun. Koruma konusunda problem yaşıyorsanız mutlaka bir uzmanın kontrolünde beslenme programınızı gözden geçirin ve egzersizi hayatınıza dahil edin.

Lifli gıdalarla beslenin.

Nitrit, nitrat gibi katkı maddeleri içeren şarküteri ürünlerinden (özellikle füme etler), salamura, turşu gibi aşırı tuzlanmış yiyeceklerden uzak durun.

Total yağ alımını azaltmak için yağlı et ve kızartmaları beslenme programınızda en aza indirin. Kırmızı etten gelen günlük enerjiniz %10’un üzerine çıkmamalı. Mümkünse buğulama yöntemiyle pişirilen balık tüketin.

Kızartma, kavurma, mangal gibi dumanlanmış yöntemlerle yapılan yiyecekleri yemeyin.

Çay ve kahveden vazgeçmeyenlerdenseniz şeker yerine pekmez, bal gibi tatlandırıcıları kullanmayı deneyin.
Alkol, sigara ve katkı maddelerinden uzak durun.

Bu Besinleri Hayatınıza Dahil Edin!

Diyetinize karnabahar, brokoli, marul, kıvırcık, salatalık, pazı, asma yaprağı, karnabahar, pırasa, lahana, ıspanak, Brüksel lahanası gibi hardallı sebzeleri ekleyin.

Turunçgiller, havuç ve domatesi daha fazla tüketerek vücudunuzun C, E ve A vitaminleri ve Selenyum ihtiyacını karşılayın.

Kurubaklagil ve yağlı tohumları daha sık tüketin.

Leblebi, kestane, badem, fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişleri sağlıklı atıştırmalıklar olarak hayatınıza dahil edin.
Beyaz ekmek yerine tam buğday, kepekli ve çavdarlı ekmek tüketin.

Sarımsak, soğan, arpacık soğan, nane, şalgam, turp, tere, roka, biber, bakla, kabak, bamya, mantar, patlıcan, enginar, maydanoz, gibi sebzeleri sık sık tüketin.

Yağsız peynir, çökelek, yoğurt gibi süt ürünlerini sofranızdan eksik etmeyin.

Meyve yemeği alışkanlık haline getirin. Özellikle portakal, greyfurt, limon, elma, armut, ayva, erik, böğürtlen, kızılcık, kiraz, vişne, çilek, kavun, karpuz, üzüm, incir, nar, dut, muz, hurma, yeni dünya gibi her renkten meyveyi mevsimine göre tüketin.
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