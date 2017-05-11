Kanser tedavisinde motivasyon!

Prof. Dr. Berksoy Şahin, kanser tedavisinde moral ve motivasyonun önemli olduğunu ancak tıbbi açıdan tek başına yeterli olmadığını belirterek bu konu hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

Sağlık - 11 Mayıs 2017 14:14

Kanser tedavisinde gerekli ilaç ve tıbbi müdahale olmadan sonuç alınamayacağını aktaran Prof. Dr. Berksoy Şahin, "Moral ve motivasyon gerçekten önemli. Buradaki önemi aslında hastaların moral ve motivasyonla standart yapılması gereken tedaviye uyumunu sağlamak anlamında önemlidir. Yoksa siz herhangi bir ilaç uygulamadan, herhangi bir kanser ilacı, hastalığı öldürücü, ortadan kaldırıcı bir ilaç uygulamadan sadece moralle ya da motivasyonla hastalığı yenemezsiniz" dedi.



Sadece yüksek moral sayesinde kanser tedavisinin başarılı olamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Berksoy Şahin, şunları kaydetti:



"Bu çok klasik bir öyküdür, insanlar hastalığı moralle motivasyonla nasıl yendiklerini anlatırlar. Bu tamamen bir mitolojidir. Bu şuna benzer, eğer bir kişinin boğazında mikrop varsa o mikrop sizin motivasyonunuz ya da moralinizle ölmez. Kanser de öyledir. Dolayısıyla moral ya da motivasyonla tümör hücresi ölmez ama sadece hastaların normal standart tedaviye uyumunu arttırır, tedavinin devamlılığını sağlar. Bu anlamda moral ve motivasyon önemli olabilir. O yüzden sadece moral ve motivasyona bağlamak aslında yanlış bir hedefe de hastayı kilitlemek anlamına gelir bu çok doğru olmayabilir. Tıbbi tedaviye büyük bir etkisinin olduğunu da söyleyebiliriz. Evet tıbbi tedaviye uyumu arttırır, bu anlamda önemlidir. Bu da sonuçta hastanın yaşam süresine, yaşam kalitesine etkilidir. Mutlaka etrafındaki ailesi, arkadaşları ve dostlarının desteği bu anlamda çok önemli olur."



Kaynak:DHA

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