“Kanunsuz Topraklar” için erken final kararı

FOX’un Gold Film imzalı dizisi “Kanunsuz Topraklar” için final kararı verildi. Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı dizinin 26. bölüme kadar süreceği kulislerde konuşuluyordu.Ancak dev bütçeli dizinin reytinglerinin beklentinin altında çıkması ve yapımcı ile kanalın sürekli zarar etmesi üzerine erken final kararı alındı.