FOX’un “Kanunsuz Topraklar” dizisi korona vakaları yüzünden yayınına ara vermişti. Cevdet Mercan’ın yönettiği, Can Sinan’ın ise yazdığı dizinin çekimlerine ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; merakla beklenen dizi perşembe günü sete çıkıyor. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi de 19 Ocak olarak değiştirildi. Dizi setinde son olarak usta oyuncu Mine Teber’in de koronaya yakalandığı ortaya çıktı.
“Kanunsuz Topraklar” ne zaman sete çıkacak?
Sette görülen koronavirüs vakaları nedeniyle “Kanunsuz Topraklar”ın çekimlerine ara verilmişti. Dizinin ne zaman yeniden sete çıkacağı belli oldu.
04.01.2022 17:53 Dizi Galeri