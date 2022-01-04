“Kanunsuz Topraklar” ne zaman sete çıkacak?

FOX’un “Kanunsuz Topraklar” dizisi korona vakaları yüzünden yayınına ara vermişti. Cevdet Mercan’ın yönettiği, Can Sinan’ın ise yazdığı dizinin çekimlerine ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; merakla beklenen dizi perşembe günü sete çıkıyor. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi de 19 Ocak olarak değiştirildi. Dizi setinde son olarak usta oyuncu Mine Teber’in de koronaya yakalandığı ortaya çıktı.