'Kanunsuz Topraklar' ne zaman yayınlanacak?

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in, senaryosunu Zülküf Yücel’in üstlendiği, başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili paylaştığı “Kanunsuz Topraklar”ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Dizi, 29 Eylül Çarşamba günü FOX ekranlarından izleyiciyle buluşacak.Güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı hikayesi ve görkemli prodüksiyonuyla ekranlara farklı bir soluk getirecek olan “Kanunsuz Topraklar”ın yayınlanan afişi de büyük beğeni topladı.1939 Türkiye’sinde Davut (Uğur Güneş)adlı maden işçisinin kurulu düzene isyanını ve kendisinden farklı bir hayata doğan Gülfem’le (Esra Bilgiç) yaşadığı fırtınalı aşkı konu olan “Kanunsuz Topraklar”, ilk bölümden itibaren izleyenleri ekrana bağlayacak.Kadrosunda ayrıca; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik, OnuryayEvrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin hikayesinde ise; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurunçokyağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.Malik Bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir…Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını konu alan “Kanunsuz Topraklar”,29 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.