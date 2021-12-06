Kanunsuz Topraklar'a Latin Amerika'dan ziyaret!

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin setini ziyaret eden Produ çalışanları, başrol oyuncularıyla özel röportajlar gerçekleştirdi, keyifli vakit geçirdi.Başrol oyuncularından Esra Bilgiç: “1939 yılı, Türkiye tarihinde çok önemli bir döneme tekabül ediyor ve bence en ilginç nokta bu dönemin Türkiye'de hiç televizyonda gösterilmemiş olması. Bu dönemi tasvir etmede herkes başarılı olamaz. Biz çekimler sırasında mümkün olduğunca gerçeğe bağlı kalmaya çalıştık.” dedi. Başarılı oyuncu Uğur Güneş de dizide madencilerin hikayesinin anlatıldığını ve seyircinin “Kanunsuz Topraklar” sayesinde o dönemde madencilerin zorluklarını ve yaşam koşullarını görebildiğinden bahsetti.Dizinin ilk altı bölümünün yönetmenliğini üstlenen başarılı isim Faruk Teber ise İstanbul’da çekim yapacak yer bulmakta zorlandıklarını, dolayısıyla 1939 atmosferini yakalayabilmek ve yeniden yaratmak için o dünyayı yeniden setlerde kurduklarının ve dizinin hazırlık aşamasının yaklaşık olarak bir yıl sürdüğünün altını çizdi.Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği ve görkemli prodüksiyonuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden “Kanunsuz Topraklar”, her çarşamba yeni bölümüyle FOX’ta.