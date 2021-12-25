Kanunsuz Topraklar’da bir oyuncu daha korona oldu

Gold Film’in FOX için çektiği Kanunsuz Topraklar dizisi önümüzdeki hafta ekrana gelmeyecek.Uğur Güneş ve Esra Bilgiç’i buluşturan dizinin yapım şirketi yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi:“Kanunsuz Topraklar dizimizin yeni bölümünü bu hafta ne yazık ki, sağlık sorunları sebebiyle sizlerle buluşturmayacağız. Kısa bir aranın ardından her çarşamba yeniden buluşmak üzere…”Dizinin oyuncuları Başak Parlak ve Doğaç Yıldız’ın koronaya yakalandığı öğrenilmişti. Ancak son gelen haberlere göre bu isimlere Hazar Motan da eklendi. Böylece setteki vaka sayısı 3’e yükseldi.