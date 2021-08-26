Kanunsuz Topraklar'dan ilk tanıtım yayınlandı!

1939 Türkiye’sinde Davut (Uğur Güneş)adlı maden işçisinin kurulu düzene isyanını ve kendisinden farklı bir hayata doğan Gülfem’le (Esra Bilgiç) yaşadığı fırtınalı aşkı konu olan “Kanunsuz Topraklar” ilk tanıtımıyla izleyenleri hayran bıraktı.Yeni sezonda FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin başrolleri Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili’ye; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.Çekimleri devam eden dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.Malik bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; “Kanunsuz Topraklar”…Şimdiden konusuyla büyük merak uyandıran “Kanunsuz Topraklar”, Eylül’de FOX’ta.