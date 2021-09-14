Kanunsuz Topraklar'dan nefes kesen tanıtım!

“Kanunsuz Topraklar”da adalet arayan maden işçisi Davut’u Uğur Güneş, güçlü ve zengin bir hayata sahip olan Gülfem karakterini Esra Bilgiç canlandırıyor. Yayınlanan tanıtımda; Madende meydana gelen kaza ile maden işçisi Davut’un, patronu Malik Bey’in (Murat Daltaban) düzenine başkaldırması ve kızı Gülfem’le tanıştığı etkileyici sahnelerden ilk ipuçları ekrana geldi.Çekimleri Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleşen, ön hazırlığı 9 ay süren “Kanunsuz Topraklar”da, 1939 yılı Türkiye’si tüm gerçekçiliği ve görkemli prodüksiyonuyla ekrana damga vuracak.Dizide; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır. Malik Bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.“Kanunsuz Topraklar”ın kadrosunda ayrıca; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi oyuncular rol alıyor.Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan “Kanunsuz Topraklar”, Eylül’de FOX’ta.