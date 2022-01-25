'Kanunsuz Topraklar'ın kadrosuna sürpriz transfer!

Farklı prodüksiyonuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden diziye başarılı oyuncu Emel Çölgeçen, Mehveş karakteriyle dahil oldu.Mehveş, Gülfem’in (Esra Bilgiç) İstanbul’dan gelen teyzesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği “Kanunsuz Topraklar”, merak uyandıran heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.