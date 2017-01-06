Kar başladı, İstanbul trafiği kilitlendi!

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı.

Yaşam - 06 Ocak 2017 18:06
Kar başladı, İstanbul trafiği kilitlendi!
Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve soğuk hava İstanbul trafiğini de vurdu. İstanbul Valiliği, vatandaşları toplu ulaşım kullanmaları için uyarırken, trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı.

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı...

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı...
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Bağlantılar: Kar, İstanbul trafik

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