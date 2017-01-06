Kar başladı, İstanbul trafiği kilitlendi!

Yaşam - 06 Ocak 2017 18:06

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı...

Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve soğuk hava İstanbul trafiğini de vurdu. İstanbul Valiliği, vatandaşları toplu ulaşım kullanmaları için uyarırken, trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı.