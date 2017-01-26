Kar modasına ayak uydurun!

Kayak kıyafetlerinin modası olmaz mı sanıyorsunuz? Yazımıza mutlaka göz atmalısınız...

Kadın-Moda - 26 Ocak 2017 22:19
Kar modasına ayak uydurun!
Modayı yakından takip edenler bilir ki, yaz aylarına parlak ve canlı renkler hakimken, kış aylarında daha koyu renkler tercih edilir. Artık moda, kayak kıyafetlerine de yansıyor.

Bu sezon kayak kıyafetlerinde eskiye dönüş başladı, vücudu saran dar kesimler tekrar tercih edilmeye başlandı.

Avrupa'daki modaya bakıldığında erkeklerde deri görünümlü montlar ve dar pantolonlar, yüksek bel, kadınlarda ise dize kadar ulaşan tüylü kapüşonlu kaz tüyü montlar moda.

Türkiye’de neon tonlar, renkli ve bol kesim hala çekiciliğini koruyor. Patchwork yani kumaş birleştirme tekniğiyle farklı renklerin karışımları ön planda. Bu trendi yine renkli kask ve maskelerle destekleyerek kombin yapmak çok moda.

Moon botlar, tüylü çizmeler ve tüylü şapkalar ise kayak kıyafetlerinizi tamamlayacak aksesuarlardan...
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Bağlantılar: kar, kayak

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