Kar yağışı geri geliyor

Önümüzdeki hafta hava daha da soğuyor. Kar yağışı geri geliyor..

Yaşam - 19 Ocak 2017 15:28
Kar yağışı geri geliyor
Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak.

İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak.

Sıcaklıklar cuma ve cumartesi daha da düşecek. Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Kaynak:haberturk.com
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