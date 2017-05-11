Kara Del Toro'nun şeffaf elbisesi

Ünlü manken Kara Del Toro'nun şeffaf elbisesi tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dünya Magazin - 11 Mayıs 2017 19:00
Kara Del Toro'nun şeffaf elbisesi
Instagram'daki paylaşımlarıyla son günlerde adından söz ettiren ünlü manken Kara Del Toro, Hollywood'da bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Mekandan şeffaf ve transparan elbisesiyle çıkan model dikkatleri üzerine çekti.

Kara Del Toro'yu görüntülemek isteyen hayranları da muhabirlere böyle yakalandı.


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