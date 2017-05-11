Instagram'daki paylaşımlarıyla son günlerde adından söz ettiren ünlü manken Kara Del Toro, Hollywood'da bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Mekandan şeffaf ve transparan elbisesiyle çıkan model dikkatleri üzerine çekti.
Kara Del Toro'yu görüntülemek isteyen hayranları da muhabirlere böyle yakalandı.
Kara Del Toro'nun şeffaf elbisesi
Ünlü manken Kara Del Toro'nun şeffaf elbisesi tüm dikkatleri üzerine çekti.Dünya Magazin - 11 Mayıs 2017 19:00
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