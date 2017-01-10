"Kara Sevda" 51. bölüm özeti, fotoğrafları ve fragmanı!

Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu, Zerrin Tekindor, Kürşat Alnıaçık, Melisa Aslı Pamuk ve Burak Sergen'in rol aldığı "Kara Sevda" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Hilal Saral'ın yönetmenliğini, Anıl Eke, Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün'ün senaristliğini üstlendiği dizi, Nihan ve Kemal’in aşk serüvenini anlatıyor.

Dizi - 11 Ocak 2017 08:00
"Kara Sevda" 51. bölüm özeti, fotoğrafları ve fragmanı!
Kara Sevda 51. Bölümde;

Emir’in uçurumda Deniz'i kullanarak Nihan'a verdiği acı ders, kızını kaybedilme gerçeği, Nihan’ı her ne pahasına olursa olsun sırrını saklamaya iter. Kemal ise Zeynep’in kendisine getirdiği Deniz’in fotoğrafıyla birlikte artık şüphelerini netlemeden durmayacaktır. Kemal için dünya durur; gerçeği ortaya çıkarmak hayatının en önemli amacına dönüşür.

Kemal, Nihan’la karşı karşıya geldiğinde, Nihan’ın yaraları henüz çok tazedir. Hayatlarındaki bütün acımasızlıklara rağmen, aşk ikisinin de tek merhemidir. Nihan, iyileşmek ister gibi Kemal’e sığındığında, Kemal gerçeğe giden yolun kendi çabalarından geçeceğini anlar. Babalık testi yaptırabilmesi için gerekli olan örneği Deniz’den almak için Leyla’yla işbirliği yapar.

İşte yeni bölümden kareler;
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Leyla örnek almak için Deniz’in yanına geldiğinde Emir de planını çoktan yapmıştır. İki düşmanın savaşında, her hamlenin bir karşılığı olur. Ne Kemal, ne Emir pes eder. Bir tarafta Kemal’in gerçeklere yaklaşmasını, diğer tarafta Emir'in sıcak nefesini ensesinde hisseden Nihan ise kızını bu soğuk savaştan korumak için elinden geleni yapar. Kemal, Deniz’le ilgili gerçeği elinde tuttuğunu düşündüğünde, Asu’nun varlığı Kemal’in yolunda zorlu bir viraj olarak belirecektir.

Kılıçlar çekildiğinde, Kemal, Deniz’den kendi elleriyle örnek almak için Emir’in evine gizlice girmeye karar verir. Kemal, kızına kavuşmak için Emir’in önüne hayatını bile koymaya hazırdır...

Kara Sevda 51. Bölüm Fragman;


Kara Sevda 51. Bölüm 2. Fragman;
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