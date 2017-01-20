Kara Sevda 53. bölüm 1. fragmanı-Nihan ölecek mi?

Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştıkları Kara Sevda 53. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

Dizi - 20 Ocak 2017 21:00
Kara Sevda 53. bölüm 1. fragmanı-Nihan ölecek mi?
Star TV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kara Sevda dizisinin 53. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

52. bölümde kaza yapan Nihan'ı hastaneye götüren Kemal hastanede Emir ile kavga edecek. Kazada büyük yara alan Nihan ölüm kalım savaşını kazanacak mı?




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