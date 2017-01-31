Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama

Kara Sevda dizisinin final yapacağı iddialarına açıklama geldi.

Dizi - 31 Ocak 2017 16:15
Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama
Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in başrollerini paylaştıkları Kara Sevda dizisinin biteceğine dair dedikodulara yanıt geldi.

Dizinin final yaparak ekranlara veda edeceği haberlerine yapımcı şirketten açıklama geldi.

Ay Yapım sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Kara Sevda dizisinin final yapacağı yönündeki iddiaları yalanladı.



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Hayranları seti istila etti!
  • 'Çoban Yıldızı'nın çekimleri başladı
  • 'İçerde' zirveyi bırakmıyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Böyle veda edecekler
  • 'Cesur ve Güzel'e hırsız şoku!
  • 'İçerde' dengeler değişiyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kulübü için dizilere dönüyor!
  • Yayın tarihi belli oldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki
  • Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
  • Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bergüzar Korel: Sosyal medyaya dönmem!
Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!

EN POPÜLER HABERLER

  • Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama
  • Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz şov yaptı
  • Aslışah Alkoçlar'dan Ceylan Çapa cevabı!
  • Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
  • Bülent Ersoy Kapalıçarşı'ya minibüsle girdi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlü çifte büyük ilgi!
  • Instagram'da ünlüler - 30.01.2017
Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama