Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama

Dizi - 31 Ocak 2017 16:15

Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in başrollerini paylaştıkları Kara Sevda dizisinin biteceğine dair dedikodulara yanıt geldi.Dizinin final yaparak ekranlara veda edeceği haberlerine yapımcı şirketten açıklama geldi.Ay Yapım sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Kara Sevda dizisinin final yapacağı yönündeki iddiaları yalanladı.