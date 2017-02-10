'Kara Sevda' bu sezon bitecek mi?

Magazin - 11 Şubat 2017 08:00

Kara Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Zehir karakterini canlandıran oyuncu Uğur Aslan geçtiğimiz gün Akmerkez'de görüntülendi. Bir mağazadan alışveriş yapmaya gelen Burak Özçivit ve Uğur Aslan mağaza personeli ve hayranları tarafından büyük ilgi gördü.Oldukça keyifli olduğu görünen Burak Özçivit ve Uğur Aslan dizi çekimlerinin keyifli bir şekilde devam ettiğini söylerken, “Bu sezon sonunda bitecekmiş diye hep soruyorlar ama biz de bilmiyoruz gerçekten.” dedikten sonra alışverişlerine kaldığı yerden devam ettiler.