Star TV’de yayınlanan ”Kara Sevda” da final kararı aldı.
Başrollerinde Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı yapım 74. bölümüyle birlikte 21 Haziran’da ekranlara veda edecek.
Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği, senaryosunu Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün'ün kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizi, Çarşamba akşamları ekrana geliyor.
”Kara Sevda” final bölümüyle 21 Haziran Çarşamba 20.00’da Star TV'de ekran macerasına son verecek.
Kara Sevda final yapıyor
Son günlerde final tarihi açıklanan dizilere bir yenisi daha eklendi. "Kara Sevda" da final yapıyor.Dizi - 07 Mayıs 2017 06:00
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