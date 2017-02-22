Kara Sevda'da büyük sınav

Dizi - 22 Şubat 2017 17:23

Kemal ve Nihan, artık Deniz’le birlikte kuracakları yuvaya daha da yaklaştıklarına inanırken, verdikleri mücadele daha da sertleşmeye başlayacak. Ozan’ın ölümü ile ilgili ipuçlarının, onları Emir’e götürmesini beklerken, adım adım Zeynep’e yaklaşacaklar. Zeynep’le ilgili şüpheler, Kemal ve Nihan’ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Zeynep’in sırlarını açığa çıkarmak için, onunla yüzleşen Kemal, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalacak.Diğer taraftan Emir’in Nihan’a anneliği üzerinden oynadığı oyun, Nihan için bardağı taşıran son damla olacak. Emir’e artık boyun eğmek istemeyen Nihan’ın buna vereceği cevap, Emir için şok etkisi yaratacak.