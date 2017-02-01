Kara Sevda'da 'Deniz' savaşı

Kemal’i Nihan’dan uzak tutmayı başaramayan Emir için Deniz, hem kaybetmeye tahammülünün olmadığı bir evlat; hem de Nihan'ı yanında tutabileceği son kalesidir. Kemal ise bu savaşın sonunda, kızını ve sevdiği kadını hayatı pahasına olsa bile Emir'e bırakmayacaktır. Emir, Deniz'i alıp gitmek için plan yaparken; Kemal, Emir’in dikkatini dağıtmak için Kozcuoğlu Holding yönetiminde taşları yerinden oynatacak bir plan yapar. Deniz’i daha yeni öğrenmişken tamamen kaybetme korkusunu yaşayan Kemal, Deniz'i Emir'in elinden kurtarmak için hayatının oyununu kuracaktır.
Kemal, kızı için Nihan'la birlikte omuz omuza Emir'e karşı büyük bir savaş başlatır.