Kara Sevda'da 'Deniz' savaşı

Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün rol aldığı Kara Sevda’da Kemal ve Emir’in savaşı Deniz’in etrafında şiddetleniyor.

Dizi - 01 Şubat 2017 16:53
Kara Sevda'da 'Deniz' savaşı
Deniz’in kızı olduğunu öğrenen Kemal, Nihan’ı ve kızını Emir’in elinden kurtarmaya çalışırken, Kemal’in gerçekleri öğrendiğini bilen Emir'in eli de çok güçlüdür. Emir, bütün dengeleri değiştirecek planını devreye sokacaktır. Deniz’i de alıp gitmek için harekete geçecektir.



Kemal’i Nihan’dan uzak tutmayı başaramayan Emir için Deniz, hem kaybetmeye tahammülünün olmadığı bir evlat; hem de Nihan'ı yanında tutabileceği son kalesidir. Kemal ise bu savaşın sonunda, kızını ve sevdiği kadını hayatı pahasına olsa bile Emir'e bırakmayacaktır. Emir, Deniz'i alıp gitmek için plan yaparken; Kemal, Emir’in dikkatini dağıtmak için Kozcuoğlu Holding yönetiminde taşları yerinden oynatacak bir plan yapar. Deniz’i daha yeni öğrenmişken tamamen kaybetme korkusunu yaşayan Kemal, Deniz'i Emir'in elinden kurtarmak için hayatının oyununu kuracaktır.

Kemal, kızı için Nihan'la birlikte omuz omuza Emir'e karşı büyük bir savaş başlatır.

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