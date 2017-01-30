Kara Sevda'da Emir, Deniz’i kaçıracak mı?

Dizi - 30 Ocak 2017 17:48

Hilal Saral'ın yönetmenliğini, Anıl Eke, Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün'ün senaristliğini üstlendiği dizi, Nihan ve Kemal’in aşk serüvenini anlatıyor.54. Bölümde; Emir, Kemal’in Deniz’le ilgili gerçeği öğrenmesinden hareketle yol haritasını belirler. Emir’in kendileriyle ilgili bütün gerçekleri bildiğinden habersiz olan Nihan ve Kemal ise Emir’i alt etmek için birlikte harekete geçer. Nihan, taburcu olup eve geldiğinde Kemal için yazdığı defterin eşyaları arasından çıkmaması üzerine büyük bir korkuya kapılır. Defterin yokluğu, Nihan ve Kemal’i yeni bir sorunun önüne atar. Emir, defteri bulup okuduysa ve ipuçlarını takip ettiyse, her şeyi biliyor demektir ve bu, Emir’in yeni bir plan yaptığını göstermektedir.Kemal ve Nihan, önce Emir’in neyi ne kadar bildiğini netlemeye çalışırken, Emir’in gerçekten de Nihan’la Kemal’i alaşağı edecek bir planı vardır: Deniz’i alıp gitmek. Diğer yanda Emir Leyla için planladığı kumpasta sona gelir. Leyla evi ile Kozcuoğlu hisseleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.Kemal, bir yandan Emir’in dikkatini dağıtmak ve Emir’i, Kozcuoğlu Holding yönetiminden devirmek için çalışmaya başlar. Yönetim kurulu başkanlığı için Emir’le kıyasıya bir rekabete girer.Öte yandan Hakan’ın Ozan cinayetinde bulduğu yeni deliller Zeynep’i ateş hattına sokar. O gün hastanede olduğunun ortaya çıkacağı gerçeğiyle Zeynep, deşifre olmamak için son kozunu oynar.Kemal, Emir’i can evinden vuracak hamlesinde son viraja geldiğinde, Kozcuoğlu’nda taşları yerinden oynatmak için Emir’i kendi silahı ile vurur.Kemal, Emir’in Deniz’i uzaklara götürme planını öğrendiğinde, Deniz’i sonsuza dek kaybetme korkusunu tüm benliğinde hisseder ve hayatının en kritik kararını verir. Bu karar, artık Nihan’la Kemal’in hayatlarında hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı kadar büyüktür. Üstelik yolun sonunda, umutlu, yeni bir başlangıç gizlidir.