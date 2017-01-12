Kara Sevda'da gerçek ortaya çıktı!

Ay Yapım imzalı Kara Sevda’nın dün akşam yayınlanan bölümünde Kemal’in Deniz’le ilgili gerçeği öğrenmek için verdiği heyecan dolu mücadele yürekleri hoplattı.

Dizi - 12 Ocak 2017 12:29
Kara Sevda'da gerçek ortaya çıktı!
Deniz’in babasının kim olduğunu kesin bir şekilde öğrenmek için babalık testi dışında bir seçeneği kalmayan Kemal, Deniz’den örnek almak için ajanlara taş çıkartacak planını devreye soktu. Emir’in evine gizlice girerek Deniz’den DNA örneği aldığı sahneler nefes nefese izlendi. Kemal’in yaptığı kusursuz plan, Ayhan ve Deniz’den aldığı örnekle babalık testi yaptıran Kemal, Deniz’in kızı olduğunu öğrendiği . Baba olduğunu öğrenen Kemal, bir taraftan büyük bir mutluluk yaşarken, diğer taraftan ondan kızını çalan Emir ve Nihan’a büyük bir kin duymaya başladı. Kemal için artık Deniz’den daha önemli hiçbir şey yokken, yaşananlar yeni bir savaşın habercisiydi. Daha önce Emir’le olan mücadelesinden çok daha öte bir durumun içindeki Kemal için savaş asıl şimdi başlıyor.

Kemal’in Deniz’in babası olduğunu öğrendiği duygusal sahne:
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