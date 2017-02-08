Kara Sevda’nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde, Kemal ve Nihan TOÇEV’e destek olmak için vakfın çocuklar için atölyeler düzenlenen binasını ziyaret ederek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi alacak.
Kara Sevda'da Kemal'in kızı Deniz savaşı
Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün rol aldığı Kara Sevda yeni bölümünde, Deniz’i kaçırmayı başaran Kemal, polisin elinde kanıt olmadığı için serbest bırakılacak. Kemal, serbest kaldıktan sonra Deniz’i, Hüseyin ve Fehime ile uzaklara gönderme planına devam edecek.Dizi - 08 Şubat 2017 17:30
Deniz’i kaybetmenin korkusuyla deliye dönen Emir, Kemal ve tüm çevresi için artık çok açık bir tehdide dönüşecek. Deniz’i, Emir’den almak için her şeyi göze alan Kemal’e en büyük destek ailesinden gelecek. Kemal tüm sevdikleriyle birlikte Emir’le savaşırken, Emir kontrolünü kaybetmiş şekilde, tüm gücünü kullanarak herkesi ateş çemberinin içine alacak.
Kara Sevda’nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde, Kemal ve Nihan TOÇEV’e destek olmak için vakfın çocuklar için atölyeler düzenlenen binasını ziyaret ederek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi alacak.
Kara Sevda’nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde, Kemal ve Nihan TOÇEV’e destek olmak için vakfın çocuklar için atölyeler düzenlenen binasını ziyaret ederek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi alacak.
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