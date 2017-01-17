'Kara Sevda'da Nihan tarafını seçmek zorunda!

Dizi - 17 Ocak 2017 14:52

52. Bölüm:Kemal’in Deniz’in kendi kızı olduğunu öğrendikten sonra iç dünyasındaki bütün dengeler temelinden sarsılır. Kemal, Deniz’le geçiremediği günlerin ve kendisine söylenen yalanların hesabını tek tek sormak için harekete geçer. Nihan ve Deniz, sadece Emir’in adresini bildiği bir yerdedirler. Kemal, önce Nihan’ın nerde olduğunu bulmak zorundadır. Bu sırada, Nihan’ın keyfi, Emir’in sürpriz ziyareti ile bozulur. Emir’in ziyareti, Kemal için Nihan’ın adresine uzanan bir boşluk yaratır.Banu ile Emir arasında bir bağdan şüphelenen Tarık, yavaş yavaş bilmediği gerçeklere yaklaşır. Diğer tarafta Zeynep, tutunacak son dalı olan işinden de atılır. Hakan, desteğini Zeynep’ten çekmez. Hakan, kendini yavaş yavaş Zeynep’e kaptırırken, Zeynep’in kendisinden kararlı bir şekilde uzaklaşması, Emir’i anlamlandıramadığı şekilde rahatsız eder. Zeynep’in karşısına çıkar ve Hakan’la Zeynep’i birlikte görür. Bu karşılaşma, Zeynep ve Emir arasındaki dengelerin değişmeye başladığını gösterir. Asu ise Kemal ve Nihan'ın birlikteliğini keşfeder ve herkesin kaderini sonsuza dek değiştirecek tehlikeli bir adım atar.Kemal hiddeti ve karışık duyguları ile Nihan’la yüzleşir. Kemal’in büyük öfkesi karşısında Nihan çaresiz kalır. Nihan’ın Kemal’e güveni sonsuzdur, tarafı bellidir ancak diğer tarafta Deniz’in hayatı söz konusudur. Nihan, Kemal’i sakinleştirmeye çalıştıkça Kemal hiddetlenir. Aklında sadece bir tek düşünce vardır. Ya Nihan’la ya da Nihan’sız Deniz’i alıp gitmek. Emir ve Kemal arasında yaşanan, Deniz’le genişleyen bu yeni savaşta Nihan’ın tarafını seçmek için bir geccesi olacaktır.