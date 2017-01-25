Kara Sevda'da Nihan'ın yaşam mücadelesi!

Dizi - 25 Ocak 2017 15:32

Asu’nun bozdurduğu arabasıyla Kemal'in peşine düşen Nihan, ölümle burun buruna gelecek. Kemal, Deniz ve Nihan’la her şeyi geride bırakıp, yeni bir hayat kurmak için çabalarken; bir anda sevdiği kadını kollarında ölümle pençeleşir halde bulacak.KEMAL VE EMİR'İN TEHLİKELİ HESAPLAŞMASI!Duygu yüklü bölümde büyük bir pişmanlık yaşayan Kemal, büyük aşkı Nihan'ı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Deliye dönen Emir ise Nihan’ı kurtarmak için her yolu denerken, diğer taraftan Kemal’le çok sert bir hesaplaşmaya girecek.Kazanın ardındaki sırların peşine düşen Emir, Kemal’i sonsuza dek Nihan’dan uzak tutmak için harekete geçecek. Nihan için ölümü göze alan Kemal ve Emir, ellerini kana bulamaya cesaret edecek kadar gözlerini karartacaklar.Kemal ve Emir'in sınırların dışına çıkan hesaplaşmasından kim galip çıkacak?, Kemal ve Emir'İn büyük hesaplaşmasından habersiz yaşam mücadelesi veren Nihan, hayata tutunmayı başarabilecek mi?