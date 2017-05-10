Kara Sevda'da ortalık karışıyor!

Dizi - 10 Mayıs 2017 17:15

Kemal ve Nihan, Galip Kozcuoğlu’nun tüm kirli oyunlarını ortaya çıkarmanın verdiği cesaretle Asu ve Emir’in de suçlarını kanıtlamak için harekete geçecek. Babası Galip’in tutuklanması, Emir için en büyük darbelerden biri olurken, Kemal’in ise zaferine dönüşecek. Gücünü kaybeden ve babasından sonra sıranın kardeşi Asu ile kendisine geleceğini düşünen Emir, şirketini ve nüfuzunu kurtarmak için harekete geçecek. Ancak bu sefer işi hiç de kolay olmayacak. Asu’nun suçlarını kanıtlamak için delillerin peşine düşen Mercan, Nihan’ı oyun dışı bırakarak Kemal’le iş birliği yapacak. Kemal ve Mercan, Asu’yu tuzağa düşürmek için birlikte adım atarken, Nihan ise beklenmedik bir ittifakla bu planın dışında kalmayacak. Kemal’le boşanan Asu, köşeye sıkışırken, Emir’in etrafındaki çember ise iyice daralacak. Kozcuoğlu Kardeşlerin bu güçlü hamle karşısında ne yapacakları büyük merak ve heyecanla beklenecek.Leyla’nın vurulmasıyla onu kaybetme tehlikesiyle yüz yüze gelen Ayhan, bir an bile beklemeden Leyla ile bir yuva kurmak için harekete geçecek. Atlattıkları nice badireden sonra Leyla ile Ayhan’ın düğünü, başta Kemal ve Nihan olmak üzere herkes için bir nefes olacak. Düğüne kızları Deniz ile birlikte bir aile olarak katılan Kemal ve Nihan, mutlu olacakları günlerin çok yakında olduğunu hissedecek. Renkli düğün sahnesi, ekran başındakilere de keyifli anlar yaşatacak.