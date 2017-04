Kara Sevda'da savaş çanları çalıyor

Dizi - 26 Nisan 2017 17:20

Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün rol aldığı ‘Kara Sevda’nın yeni bölümünde yüzleştikleri tüm fırtınalara rağmen sıcak yuvalarında bir aile olmanın mutluluğunu tadan Kemal ve Nihan’ı, Emir’in büyük hamlesi alt üst edecek. Kara sevdalıların görüşmeye devam etmeleri halinde Nihan’ı hapse gönderebilecek güce sahip olduğunu gösteren Emir, bunu kanıtlayacak ve Nihan’ı, izinsiz maden işlettiği gerekçesiyle polise ihbar edecek. Kemal ve Nihan’ın mutlu aile tablosunu tamamen silmeye kararlı olan Emir’in, Nihan’a kızı Deniz’i kaybetmesine yol açacak belgeyi göndereceği an ise tansiyon giderek yükselecek. Kemal, sevdiği kadını ve yeni kavuştuğu ailesini kurtarmak için her şeyi göze alacak. Sıcak savaşın artık önlenemez şekilde başladığı ‘Kara Sevda’da, Kemal ve Nihan, aşklarının gücüne tutunacaklar.Zeynep, Emir’e çılgınlar gibi âşık olsa ve onun çocuğunu taşıyor olsa da, her şeyin Emir’in istediği gibi gitmediğini göstermek için Hakan’la nikah masasına oturacak. Emir’e rest çekse de nikah anında ondan bir işaret bekleyen Zeynep ve artık her şeyi geride bırakıp kızlarının mutluluğunu görmek isteyen Soydere Ailesi büyük bir sürprizle karşılaşacak. Zeynep, Hakan’la evlenecek mi sorusunun cevabı büyük bir merakla beklenecek.‘Kara Sevda’nın heyecan ve umut dolu yeni bölümünde Kemal, Nihan’ı kurtarabilecek mi, Kemal ve Nihan, Emir’i nasıl durduracak gibi sorular cevap bulacak.