'Kara Sevda'dan bir ilk!

Ay Yapım imzalı, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün rol aldığı ‘Kara Sevda’, bir ilke imza atıyor.

Dizi - 10 Şubat 2017 14:38
'Kara Sevda'dan bir ilk!
Dizinin yeni bölümünde; geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden efsane müzisyen Leonard Cohen’in ölümsüz şarkısı "Dance Me to The End of Love" kullanılacak. Türkiye’de ilk defa bir dizinin kullanım iznini alabildiği şarkı, Kara Sevda’nın yeni bölümünde Kemal ve Nihan’ın romantik dansına damgasını vuracak.

Dizinin 15 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümünde yer alan Kemal ve Nihan’ın; Leonard Cohen’in ‘Dance Me to the End of Love’ eşliğindeki romantik dansı, aşkın büyüsünü ekranlara yansıtacak. İzleyicilerin uzun zamandır beklediği Kemal ve Nihan’ın aşk dolu dakikalarında Kemal, şarkının sözlerini Nihan’a Türkçe fısıldayıp bir kez daha ilan-ı aşk edecek.

Yabancı dizi ve filmlerde, dünyaca ünlü pek çok müzisyenin ‘Dance Me to the End of Love’ yorumuna yer verildi. Ancak ‘Kara Sevda’, Leonard Cohen’in orijinal yorumunun kullanıldığı, dünya çapındaki sayılı yapımlar arasına da adını yazdıracak.

“BENİMLE AŞKIN SONUNA DANS ET”

İşte, izleyicilerin Kemal ile Nihan’ın aşk dansında kaybolacağı o romantik sahnenin tanıtımı:

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