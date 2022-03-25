Çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizi Kara Tahta’nın afişi yayınlandı. Tanıtımları sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından izlenen dizinin afişi de büyük ilgi gördü.Kadrosunda Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.Yeni dizi “Kara Tahta” 30 Mart’tan itibaren her çarşamba saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında başlıyor.