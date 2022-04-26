Yapılan müdahalelerin ardından doktorlar ünlü oyuncuya 10 gün istirahat etmesini söyledi. Bunun üzerine yapımcı Süreyya Yaşar Önal; dizinin çekimlerine on gün süreyle ara verildiğini ekibe ilan etti.
"Kara Tahta"nın çekimlerine ara verildi!
Sette kaza geçiren Furkan Andıç'ın sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtıldı. 'Kara Tahta'nın çekimlerine on gün süreyle ara verildi.
26.04.2022 13:14 Dizi Galeri
Yapılan müdahalelerin ardından doktorlar ünlü oyuncuya 10 gün istirahat etmesini söyledi. Bunun üzerine yapımcı Süreyya Yaşar Önal; dizinin çekimlerine on gün süreyle ara verildiğini ekibe ilan etti.