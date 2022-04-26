"Kara Tahta"nın çekimlerine ara verildi!

Sette kaza geçiren Furkan Andıç'ın sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtıldı. 'Kara Tahta'nın çekimlerine on gün süreyle ara verildi.

26.04.2022 13:14 Dizi Galeri

"Kara Tahta"nın çekimlerine ara verildi!
Çarşamba akşamları TRT 1'de ekrana gelen 'Kara Tahta'nın setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin 'Atlas'ı Furkan Andıç rolüne hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtıldı. Sette hazır bulunan ilk yardım ekibinin müdahalesinin ardından oyuncu hemen Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yapılan müdahalelerin ardından doktorlar ünlü oyuncuya 10 gün istirahat etmesini söyledi. Bunun üzerine yapımcı Süreyya Yaşar Önal; dizinin çekimlerine on gün süreyle ara verildiğini ekibe ilan etti.

Bunlarda ilginizi çekebilir: