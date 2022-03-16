“Kara Tahta”nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizi Kara Tahta’nın ikinci tanıtımı da büyük bir ilgi uyandırdı. Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtım, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Kara Tahta”nın çekimleri devam ediyor.Kadrosunda; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal üstleniyor. Kara Tahta’nın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.“Kara Tahta” çok yakında TRT 1 ekranlarında başlıyor.