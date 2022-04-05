"Kara Tahta"nın yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

TRT’1 in ilk bölümü büyük beğeni kazanan ve iddialı yapımları arasında gösterilen “Kara Tahta”, 6 Nisan Çarşamba günü ikinci bölümü izleyiciyle buluşacak. Peki, tanıtımları ile büyük merak uyandıran dizinin ikinci bölümünde neler olacak?“Atlas, Irmak’ın kapısından ayrılmak zorunda kalır. Irmak ise cevabını alamadığı sorularla baş başadır. Atlas’ın kapıya dayaması Bekir’i çileden çıkarır. Atlas’tan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Ortadan kaldırmak. Ama Bekir ateşi eliyle tutmayacak bir maşa kullanacaktır. Atlas’ın hiç tahmin edemeyeceği bir maşa…O sırada Irmak, Atlas’ın karşısına çıkar ve içindekileri döker. İçindeki geç kalmışlık duygusu Atlas’ın diline vurulmuş mühür gibidir. Bu mührün ağırlığında ezilen Atlas, ayağa kalkmak için Aylin’e ve öğretmenliğine tutunur. Ne var ki bu yolda da istemeden karşısına çıkacak kişi öğrencisidir.İskender’in öğrendiği büyük sır ve Cafer’in yaptığı planlar zamanı gelince Bekir’i etkileyecek, Bekir’in tüm planlarını altüst edecek güçtedir. “Kadrosunda; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.Kara Tahta, ikinci bölümü ile 6 Nisan Çarşamba günü TRT1’de.