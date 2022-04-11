"Kara Tahta"nın yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

Atlas’ın sığındığı öğretmenlik limanı, Bekir’in hain planlarıyla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Irmak, Atlas’ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir’e cevabını verir. Hikmet’in Atlas’ı kurtarmaya giderken Arif’e babalığını hatırlatması ise baba oğul arasındaki derin mesafede nasıl bir rol oynayacaktır?
Irmak, Atlas’ın sessizliği karşısında öfkesini gizleyemez ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar. Atlas’ın seneler önce yolladığı mektuplara neden cevap vermediğini sorması ise eski defterlerin bir kez daha açılmasına sebep olur. Memleketine dönen beklenmedik misafir de Arif cephesinde eski defterleri aralar.
Bekir, Irmak’ın gönlünde kendisine yer olmadığını çok iyi bildiği halde pes etmez. Irmak ve Atlas arasındaki uçuruma sebep olan Bekir’in yanında artık müttefikleri de vardır.
Kadrosunda Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.
“Kara Tahta”, üçüncü bölümüyle 13 Nisan Çarşamba günü TRT1’de.
Kara Tahta | 3. Bölüm Fragmanı