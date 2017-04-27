'Kara Yazı'dan kötü haber! Final yapıyor..

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kara Yazı dizisi 5. bölümde ekranlara veda ediyor.

Dizi - 27 Nisan 2017 11:11
Başrollerini Haluk Bilginer, Emre Kınay, Ushan Çakır ve Zeynep Çamcı'nın paylaştıkları 'Kara Yazı' final yapıyor.

Ünlü senaristler Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın kurucusu olduğu Dark Story'nin senaryosunu ve yapımcılığını üstlendiği Kara Yazı ilk önce salı günü sonrasında ise pazar günleri yayınlanmıştı. Bu değişikliklerin de reytinglerde etkili olmaması sonrasında dizi için final kararı alındı.

Kara Yazı Final bölümüyle, 30 Nisan Pazar akşamı saat 21.00'de...
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Bağlantılar: Kara Yazı, final

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