Karabükspor Başkanı'ndan Galatasaray'a sert tepki!

Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Igor Tudor transferinden dolayı Galatasaray'a sert suçlamalarda bulundu.

Spor - 14 Şubat 2017 14:12
Karabükspor Başkanı'ndan Galatasaray'a sert tepki!
Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'tan Galatasaray Yönetimi ve Igor Tudor'a sert tepki:

"Hoca da Galatasaray Yönetimi de ahlaki çöküntü içinde"

"Kesinlikle tasvip etmiyorum, Galatasaray Yönetimi yaptığı bu davranış ile uzun yıllar tövmet altında kalacaktır"

"Anadolu takımına karşı yapılan ahlaksız bir durum var"
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