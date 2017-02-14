Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'tan Galatasaray Yönetimi ve Igor Tudor'a sert tepki:
"Hoca da Galatasaray Yönetimi de ahlaki çöküntü içinde"
"Kesinlikle tasvip etmiyorum, Galatasaray Yönetimi yaptığı bu davranış ile uzun yıllar tövmet altında kalacaktır"
"Anadolu takımına karşı yapılan ahlaksız bir durum var"
Karabükspor Başkanı'ndan Galatasaray'a sert tepki!
Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Igor Tudor transferinden dolayı Galatasaray'a sert suçlamalarda bulundu.Spor - 14 Şubat 2017 14:12
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