Karabük'te Beşiktaş'a coşkulu karşılama

Spor - 09 Şubat 2017 22:04

Siyah beyazlı takım yarın Kardemir Karabükspor ile oynayacağı karşılaşma için sabah saatlerinde karayoluyla İstanbul'dan yola çıktı. Bolu'da öğle yemeği için mola verdikten sonra Karabük'e hareket eden Beşiktaş, Safranbolu ilçesi'nde konaklayacakları otelin önünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 150 Beşiktaş taraftarı oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Siyah beyazlı taraftarlar futbolcuların fotoğraflarını çekmek için birbirleriyle yarıştılar. Futbolculara çiçek vererek tezahürat eden taraftarlar daha sonra otelin önünden ayrıldılar.Kaynak: DHA