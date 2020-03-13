Karaca ile ilkbahar-yaz sofraları!

Karaca yaşamlara değer katan, insanların hayatına dokunan ürünleri ile anılarda ve hafızalarda yer ediniyor. Tasarımdaki başarısı ile ayrışan Karaca 2020 ilkbahar-yaz temalarından Hollywood, Mexico ve Amazonia ile unutulmaz anlar yaşatan sofralara davet ediyor.Hollywood temasından “Hoffman 6 Kişilik Yemek Takımı” çok özel sofralarınıza sıra dışı bir dokunuş için ideal tasarımı ile öne çıkıyor. Gold detayları, Art Deco desenleri ve Avantgarde geometrisi ile göz alıcı uyumu sofralara taşıyan Hoffman 6 Kişilik Yemek Takımı, ister evinizde ister bahçede kurulacak ve sevdiklerinizle sizi unutulmaz anlarda buluşturacak sofralara eşlik ediyor.Amazon ormanları, vahşi yaşam, bitki ve hayan desenlerinin bir arada yorumlandığı Amazonia temasından “Sylvian 6 Kişilik Yemek Takımı” ise doğa ile içiçe bir sofra keyfi yaşatıyor. Doğa kadar gösterişli olan yemek takımı yeşilin her tonu ile sofrayı donatırken sizi adeta bir orman serinliği ve huzurunda misafirlerinizle buluşturuyor.Mexico temasından “Mexico City 6 Kişilik Yemek Takımı”nda turuncu, yeşil tonları ve sarı naif çiçeklerde buluşuyor. Sade , renkli ve narin işlemeleri ile tam anlamıyla bahar ve yaz sofralarına layık olan Mexico City 6 Kişilik Yemek Takımı zerafeti ile etkiliyor.