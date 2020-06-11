Karaca ile yaz sofralarında paylaşacak çok şey var!

Mutluluk dolu paylaşım anları, soframızdaki lezzetler kadar görselliği ile de hafızamızda iz bırakıyor. Yaşamlara değer katan, tüketicileriyle paylaşacağı envayi çeşit ürünü bulunan Karaca da yaz sofralarındaki keyif dolu anlara yakından tanıklık ediyor.Karaca Florette 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı, yaz aylarında tadı damağımızda kalan akşamları unutulmaz kılıyor. Dantel gibi işlenmiş, mavinin en asil tonu olan lacivert desenleriyle sofralara asalet katan Florette, yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.Yaz günlerinde açık havada kurulan, belki de bizi seneler öncesine götüren eşsiz bir kahvaltı sofrası için; Karaca Nostalji 26 Parça Kahvaltı Takımı, güne keyifle başlamak isteyenleri bekliyor. Anne, anneanne, babaanne, hala veya belki teyzelerimiz gibi aile büyüklerimizin çocukluğumuzda hazırladığı o keyifli sofraları hala hatırlarız. Karaca işte tam da o nostaljik günleri bugüne Nostalji Kahvaltı takımı ile taşıyor. Mavi yeşil, çiçekli yapraklı desenleri ile en güzel anların paylaşıldığı sofralar Karaca ile renkleniyor.Sıcak yaz akşamlarında serinlemenin en lezzetli seçeneklerinden biri de dondurma değil midir? Şık bir kupta sunulan rengârenk dondurma, Karaca Petit ve Rocco dondurmalıklar ile sunulduğunda keyfini sürmek de ayrı bir zevkli oluyor.Unutulmaz yaz sofraları için Karaca’nın mağazalarında ve www.karaca.com’da paylaşacağı çok şey var.