Karaca Yılbaşı Sofralarına ve Evlere İlham Vermeye Devam Ediyor

Evde geçirilen anlara değer katan, tasarım ürünleri ile yılın her dönemi fark yaratan Karaca, yeni yıl hazırlıklarında da tüketicileri yalnız bırakmıyor. Kırmızının sıcacık renginin her yeri sardığı bu günlerde, Noel baba görselinin yer aldığı Happy New Year serisi, yılbaşı ruhunu masasına taşımak isteyenlerin ilk tercihi olacak. Servis tabağı, çerezlik, kahve fincanı gibi birçok alternatifi olan bu seri sofraları renklendirecek. Tek tek satın alınabilen bu özel koleksiyonun üyelerini hem farklı sunumlara eğlence katmak için hem de hediye alternatifi olarak değerlendirmek mümkün.Karaca, ışıltıdan vazgeçmeyen ve şıklığı ön planda tutan tüketicilere de Fine Pearl Antares yemek takımı ile sesleniyor. Üzerinde yıldızlar bulunan ve gerçek inciden üretilen Fine Pearl Antares yemek takımı, yeni yıla ışıldayan sofralarda başlamak isteyenlerin takibinde olacak. Bu özel ve zarif yemek takımı ile hazırlanan sofralarını yine Karaca’dan ışıltılı şamdanlarla, kırmızı bardaklar ya da birçok masa aksesuarı ile tamamlamak mümkün.Hem eviniz hem sevdikleriniz için sayısız alternatif bir aradaYeni yılın bir güzelliği de sevdiklerimize onları mutlu edecek hediyeler vermek. Karaca, paylaşılacak çok şeyin olduğu bilinciyle, yılbaşı alışverişi için onlarca hediye alternatifi sunuyor ve bu süreci de keyifli hale getiriyor.Happy New Year koleksiyonundan sevimli Noel Baba mugları, şekerlikleri ve servis tabakları, yılbaşının olmazsa olmazı gold ya da kırmızı renkli aksesuar ürünleri sofralarına önem veren sevdiklerinizin beğenisini kazanacak. Pamuk şeker ya da mısır patlatma makinesi eğlence sevenlerin ilgisini çekerken, kahveden vazgeçemeyenlere Hatır Plus, kendi mutfağında yeni lezzetlere imza atmayı sevenleri ise Biodiamond Pro Japanese serisi kalbinden yakalayacak.Yılbaşında sevdiklerinizin yüzünü güldürmek için Karaca mağazalarını veya www.karaca.com ziyaret etmeyi unutmayın.