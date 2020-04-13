Karaca.com Ramazan boyunca tüm eksiklerinizde yanınızda

Gerçek elmas kristalleriyle kaplı Biodiamond tencere ve tavalar; dayanıklılığı, yanmaz-yapışmazlığının yanı sıra ısının tüm yüzeye aynı oranda dağılımını sağlayan özelliği ile mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya adayken, Karaca düdüklü tencereler ise mutfakta hem işinizi kolaylaştırıyor hem de pişme süresini ayarlayabilmeniz sayesinde ideal kıvamda sunulan lezzetler hazırlamanıza yardımcı oluyor. Pişirme programları sayesinde güvenle ve kolaylıkla kullanabileceğiniz Karaca düdüklü tencerelerde 4lt. ve 6lt. seçenekleri sunuluyor.Mutfaktaki hızınızı benzersiz kaplama ve yanmaz yapışmazlık performansıyla destekleyen Karaca Bio Granit serisi, sofralara uzanan sunum keyfinizi zirveye taşıyor.Karaca Mesopotamia bakır ürünleri el işçiliği ile yapılmış özel bir seri olarak iftar ve sahurda yapacağınız enfes yemeklerle mutfağınıza keyif katıyor. Bakır maddesi sayesinde mükemmel ısı dağılımı sağlayan bu ürünlerle geleneksel lezzetleri özgün tatlarıyla sunmayı sağlıyor.Karaca, Ramazan ayı boyunca çay saatini iple çekenlerin iftar ve sahur saatine Çaysever çay makinası ile eşlik ediyor. Karaca Çaysever, çay hazır olduğunda hem renk değiştiren göstergesi ile hem de sinyal vererek “Çay hazır” uyarısında bulunuyor. Böylelikle bayat çay içirmiyor, çay en ideal lezzetiyle sohbetlere arkadaşlık ediyor. Otomatik sıcak tutma özelliği de bulunan Çaysever ayrıca yeni annelere de kolaylık sağlıyor mama suyu hazırlamada onların en büyük yardımcısı oluyor.Siz mutfağınızda kendiniz ve sevdikleriniz için yeni lezzetler denerken mutfağınız ve sofranız için tüm eksileriniz karaca.com’dan size gelsin . Paylaşacağımız çok şey var.