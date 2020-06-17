Karaca'dan Evleneceklere Kaçırılmayacak Temmuz Kampanyası!

Karaca’da, evlilik planı yapanlar için birçok paket seçeneği sizi bekliyor. Evlilik paketleri dışında yüzlerce üründe %50 ve daha fazla indirim fırsatı da yer alıyor.Trend evlilik paketinin içinde; 12 kişilik yemek takımı, 84 Parça çatal kaşık bıçak seti, 32 parça kahvaltı seti ve Biogranit 7 parça tencere seti yer alıyor. Paket, 5.798 TL yerine 3.499 TL’lik fiyat ile sunuluyor. Ayrıca ekstra 399 TL verenler İtalyan üretimi 25 parça kristal bardak setine de sahip olabiliyor. Trend ve Trend Plus Evlilik paketlerinde geçerli olmak üzere Karaca İş Bankası ve QNB Finansbank anlaşmalarıyla peşin fiyatına taksitle şimdi al 2021 de ödeme fırsatı ile evliliği ertelemeyin taksitleri erteleyin diyor.Bi Dolu Evlilik Paketi 3.929 TL yerine 1.999 TL’lik fiyatı ile 27 parçadan oluşan evlilik paketi ile eşsiz bir fırsat sunuyor. Üstelik ekstra 300 TL ile günlük paspas ve bornoz seti de bu paketi tercih edenlerin oluyor. Bu şahane evlilik paketi çeyiz setlerinde Valeria ve Silvio modellerinden birini seçebiliyorsunuz. Çeyiz seti içerisinde 10 parçadan oluşan Yatak Örtüsü, Nevresim Takımı ve Battaniye yer alıyor. Bunlara ek olarak günlük Nevresim ve Battaniye Takımı, Nevresim ve Triko Battaniye Seti, Günlük Yatak Örtüsü, Tek Pike, Alez, Nakışlı Hamam Seti ve Yastık&Yorgan Seti de bu paket içerisinde yer alıyor.Karaca’nın sınırlı süre için geçerli olan paket kampanyalarına ve yüzlerce üründe geçerli %50 ve daha fazla indirim buluna ürünlerine Karaca mağazalarından ve www.karaca.com’dan ulaşabilirsiniz. Paylaşacağımız çok şey var.