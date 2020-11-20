Karaca'dan İndirim Karnavalı

Evlerinde ve mutfaklarında Karaca kalitesinden vazgeçemeyenler, Kasım ayında kaçırılmayacak bir kampanya ile buluşuyor. Karaca İndirim Karnavalında, mutfakta yeni lezzetler keşfetmek isteyenler için pişirme grubunda; sunumlarında görsel şölen yaratmayı sevenleri içinse sofra grubunda, yüzlerce üründe yüzde 50 indirimli fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Türk mutfağının geleneksel yemeklerini ya da farklı ülkelerin değişik lezzetlerini hayata geçirmek için çelik tencereden granit tavaya birçok pişirme ekipmanı bu kampanyada yerini aldı. Yaptığı yemekleri ya da çay-kahve ikramlarını, özel sunumlarla taçlandırmak isteyenleri ise birbirinden şık takımlar, aksesuarlar ve servis setleri bekliyor.Karaca, yaşam alanına ufak dokunuşlarla yeni bir soluk katmak isteyenleri de İndirim Karnavalına davet ediyor. Farklı kumaş ve desen alternatifi sunan nevresim takımları, yatak örtüleri, banyo ürünleri ya da dekorasyona dair pek çok ürün bu kampanyada bir araya geliyor.Mutfakların olmazsa olmazı küçük ev aletleri de kampanya kapsamında özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Mutfakların olmazsa olmazı su ısıtıcıları, blender ve doğrayıcılar, çay kahve makineleri ve daha birçok elektrikli ev aleti özel fiyatlarla Karaca İndirim Karnavalında…