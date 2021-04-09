Karaca’dan Tam Otomatik, Konuşan Çay Makinesi: Çaysever RoboTea

Hayatı kolaylaştıran, yenilikçi ürünleri ile fark yaratan Karaca, çayın gerçek lezzetinin ve kokusunun tadına varmak isteyenleri Çaysever RoboTea ile buluşturuyor. Çay yapraklarının aromasının en iyi şekilde suya geçmesini sağlayan damıtma tekniğiyle çayı demleyen RoboTea, özlenen gerçek çay lezzetini fincanlara taşıyor. Haznesine eklenen suyu, 90 derecelik ideal ısıya getirdikten sonra damla damla demlikteki çayla buluşturan damıtma tekniği aynı zamanda çay yapraklarını yanmasını da engelliyor. Karaca RoboTea, çayseverlerin hak ettiği, gerçek çay lezzeti ile benzersiz bir deneyim sunuyor. Tek tuş ile çayı otomatik demleyen RoboTea, bu süreçte de sesli bilgilendirme yaparak, bekleme zamanını size kazandırıyor. Demlemeye başladığında ve çayı demlendiğinde sesli bildirimler ile taze çay keyfine vakit kaybetmeden ulaşılmasını sağlar.Çay tutkunları için demleme teknikleri kadar çayın tazeliği de önem taşır. Karaca yeni ürününde bu konuya da çözüm buldu. Demlenme işleminin bittiğini sesli uyarı ve tazeliğin rengi olan yeşil ışık ile haber veren RoboTea, 60 dakika boyunca çayın tazeliğini koruyarak çayseverlere benzersiz deneyim sunuyor. Tazelik süresi dolduğunda ise ışığı kırmızıya dönen RoboTea aynı zamanda su kaynatma ve demlemenin tüm aşamalarında kullanıcısına sesli olarak haber veriyor.Şık tasarımı ve teknolojik donanımı ile mutfaklara yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Çaysever RoboTea sadece çay makinesi olarak değil, gövdesinde bulunan kaynatma düğmesiyle suyu 100 derecede kaynatarak kettle olarak da kullanılabiliyor. Farklı ısı dereceleri bulunan RoboTea’nin biberon düğmesi ise suyun bebek maması için ideal ısı olan 40 derece ısınmasını sağlayarak, ılık bir su elde etmeye yardımcı oluyor.Çay keyfine değer katan Çaysever RoboTea ve daha fazlası Karaca mağazalarında ve www.karaca.com adresinde sizleri bekliyor.