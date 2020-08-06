Karaca'dan TEV'e: “Soframızda Umut Var”

Türkiye’de sofra ve mutfak kategorilerinde ilk akla gelen ve öncü bir tasarım markası olan Karaca’dan ülkemizin en köklü vakıflarından biri olan TEV’e destek geldi. Karaca üniversite öğrencilerine eğitimleri için kaynak yaratacak bir projeye imza attı.Soframızda Umut Var Projesi, üniversitede okuyan öğrencilerin eğitim hayatına ışık tutacak. Karaca, TEV’e katkı sağlayabilmek için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “Soframızda Umut Var” için kâse, pasta ve yemek tabakları, fincan setleri, muglar, tuzluk gibi sofra ürünlerini tasarlayarak üretimini gerçekleştirdi. Ürünler, Karaca mağazalarında ve www.karaca.com’da satışa sunuldu.Sosyal sorumluluk projesi için tasarlanan ve bir birleriyle uyum içerisinde olan ürünler tekli olarak kullanılabileceği gibi tercihe göre kişi kendi takımını da oluşturabilecek. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir, üniversite öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla “TEV / Karaca Eğitim Fonu”na aktarılacak.Karaca’nın TEV’e fayda sağlamak amacıyla tasarladığı bu ürünlere Karaca mağazaları ile krc.com.tr'den ulaşmak mümkün.