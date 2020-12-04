Karaca'dan Yeni "Mutfaksever" Pişirme Grubu

Evde vakit geçirmenin keyfini yemek yaparak çıkarmak, kendine ya da sevdiklerine geleneksel İspanyol mutfağından Paella hazırlamak isteyenlere “Paella Tavası” ile eşlik ediyor. Ancak bu tava yalnızca Paella yapmak için değil, geniş aile yemeklerinin menüsünde yer alan lezzetli bir saç kavurma hazırlamak için de kullanılabiliyor.Karaca, İtalyan lezzeti tutkunlarını unutmuyor ve evde pizza keyfini “Pizza Tepsisi”ile kolaylaştırıyor. Hem ocakta hem de fırında kullanıma uygun tasarlanan pizza tepsisi ile gelenekselleşmiş lezzetli gözlemeler yapmak da mümkün. Dünya çapında haklı bir üne sahip İtalyan makarnalarından vazgeçemeyenler için ise Karaca “Makarna Haşlama Tenceresi” ve “Spagetti Tenceresi” ile sesleniyor. Tek bir harekette kolayca süzme ve pişirme imkanı sunan tencereler makarnaseverlerin ilk tercihi olacak.Buharda Özbek mantısı da yeni tanıştığımız lezzetler arasında yer alıyor. Karaca bu çok özel “Mantı Tenceresi”ni de farklı lezzet arayışındakilerin kullanımına sunuyor. Buharda pişirilecek tüm yemekler için de kullanılabilen bu tencere ile karnıyarık yapmak ise klasiklerden vazgeçemeyen şeflere yeni bir deneyim yaşatacak.Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti Pankek için “Pankek Tavası”, günün her öğününde kurtarıcı niteliğindeki krepe özel “Krep Tavası”, midye lezzetini sofrasına taşımak isteyenler için “Midye Tenceresi”, sağlık deposu kuşkonmazı en ideal şekilde pişirmek için “Kuşkonmaz Tenceresi”Karaca’nın mutfak severlere sunduğu işinin uzmanı ürünler arasında yer alıyor.