​Karaca'dan yeni yıl hediye seçenekleri!

Yeni yıl heyecanını ve yılbaşı ruhunu taşıyan tasarımlar arasında muglar, aksesuarlar, Happy New Years tekli serisi yer alıyor. Karaca’nın Happy New Year serisinde 2 bölmeli çerezlik, kare çerezlik, yuvarlak çerezlik, 4 bölmeli çerezlik, Noel baba mug, kardan adam mug, kardan adam tabak, kaşıklık gibi sofranızı tamamlayabileceğiniz tekli ürünler yer alıyor.Karaca’da ayrıca küçük ev aletleri, dekorasyon ürünleri, tencere setleri, çatal-bıçak takımları gibi hediye seçeneği olabilecek sayısız ürün bulunuyor. Yılbaşında sevdiklerinizin yüzünü güldürmek için Karaca mağazalarını veya www.karaca.com ziyaret etmeyi unutmayın.