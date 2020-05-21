Karaca'nın Ramazan Bayramı'nda paylaşacağı çok şey var!

www.karaca.com Bayram Festivali yaşatıyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala binlerce üründe 1 alana 1 bedava kampanyası başlatan Karaca, sevdiklerine bayram armağanı almak isteyenlere bulunmaz bir fırsat sunuyor.Karaca’nın karaca.com’da uyguladığı kampanyada tercih edilen ürün ne olursa olsun tüm ürün gruplarından ikinci ürün seçimini yapabiliyor. İster dekorasyon ürünü ister tencere ve tava ister yemek takımı alışverişi yapılsın ikinci ürün karaca.com’da satışa sunulan tüm diğer ürün grupları içerisinden seçilebiliyor.Kampanya dahilinde tencere veya tava alanlar sofra takımı, ev tekstili alanlar dekorasyon ürünü, küçük ev aleti alanlar ev tekstili gibi dilediği kategoriden ürün seçebilecek. 1 alana 1 bedava kampanyası tüm kategorideki ürünleri kapsarken Bayram için tüm ihtiyaçların tamamlanması için benzersiz bir özgürlük alanı tanınıyorBayram Festivali gibi kampanya için www.karaca.com ‘da paylaşacak çok şey var.