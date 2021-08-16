Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda kalan ve Cimilli İbo adıyla tanınan İbrahim Özer sağlığına kavuşmuştu. Kısa bir süre sonra da böbrek yetmezliği ile mücadele etmeye başlayan sanatçıdan acı haber geldi. 49 yaşındaki müzisyen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.