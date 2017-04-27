Karadeniz'de gemi kazası

Karadeniz'de Rus savaş gemisi ile canlı hayvan yükle kargo gemisi çarpıştı!

Yaşam - 27 Nisan 2017 14:44
Kilyos'da Karadeniz açıklarında Rus savaş gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildirildi.. Bölgede yoğun sis olduğu görülüyor.
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